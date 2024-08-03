الزعفران السوري : علاج السحر وكنز التجارة العالمية!

لم تتوقع “أم محمد” أن يكون علاج ابنتها يكمن في 200 غرام من الزعفران السوري النادر، المزروع حصريًا في منطقة “جوسية” بمحافظة حمص.

فبعد أن أرهقتها التكاليف الباهظة للعلاجات الطبية دون جدوى، وجدت أن السبب وراء معاناة ابنتها هو السحر الأسود، وفقًا لما قاله لها الشيخ الذي أوصى بضرورة الحصول على هذا الزعفران سريعًا لإنقاذ ابنتها.

في البداية، شعرت أم محمد وكأنها تعيش في قصة خيالية، لكن خوفها على ابنتها دفعها للامتثال لتعليمات الشيخ. لم يكن من السهل تأمين كمية الزعفران المطلوبة، لذا لجأت إلى مزارعي الزعفران في حمص الذين جمعوا لها الكمية الضرورية بسعر منخفض.

وبعد ثلاثة أشهر من استخدام ماء الزعفران للاستحمام والشرب، تلاها الشيخ بآيات، شُفيت الفتاة وعادت إلى حياتها الطبيعية.

الزعفران: نبات ساحر مليء بالغموض

يُعتبر الزعفران السوري من أهم الأعشاب في الطب الشعبي، حيث يُستخدم كعلاج للسحر، والكآبة، ووهن الجسم.

رغم أن بعض الأطباء يشككون في فعاليته، إلا أن الكثيرين يؤمنون بخصائصه العلاجية.

وفقًا للدكتورة أليسار عجوب، يحتوي الزعفران على مادة السافرانال وعدد كبير من مضادات الأكسدة، مما يجعله مفيدًا في مقاومة السرطان ويُعد مصدرًا غذائيًا غنيًا.

وتضيف أن ندرة الزعفران وارتفاع ثمنه يعزز من سمعته كعلاج سحري.

الزعفران السوري: الذهب الأحمر وجاذب الثروة

في السنوات الأخيرة، عادت زراعة الزعفران للانتعاش في سوريا بسبب ارتفاع أسعاره محليًا وعالميًا، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 1550 دولارًا.

يُستخدم الزعفران بشكل واسع في الطب الشعبي والبديل، ويُعتبر ذو قيمة معنوية وروحية كبيرة.

تدعم وزارة الزراعة السورية زراعة الزعفران وتشجع الفلاحين على توسيع مساحاته المزروعة، حيث أطلقت عدة مشاريع بالتعاون مع منظمات دولية لإعادة إحياء زراعته.

الزعفران في الطعام والشراب

يُحبّ السوريون إضافة الزعفران إلى الشاي أو القهوة، ويُقدّم عادةً للضيوف المميزين نظرًا لندرته.

يمكن أيضًا استخدامه مع الهيل أو الحليب، أو مع الزنجبيل والقرفة في الشتاء.

ويُعتبر تقديم الزعفران مع المكسرات وماء الورد للضيوف إشارة إلى مكانتهم الخاصة لدى المضيفين.

الزعفران: أسطورة صحية

بحسب الدكتورة عجوب، فإن الزعفران يحتوي على أكثر من 150 مركبًا، بما في ذلك مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يجعله نبعًا للصحة والعافية.

ويستخدمه البعض كوسيلة وقائية ضد الأمراض وكعلاج مضاد للسحر. بالنسبة للكثيرين، يظل الزعفران، المعروف بالذهب الأحمر، نباتًا يرتبط بالثروة والصحة والجمال والأساطير.



إرم نيوز