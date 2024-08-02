راتب الأستاذ الجامعي في سورية هو أدنى راتب بالعالم

دعا نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، إبراهيم العدي، إلى تغيير نظام التعويض العائلي ليكون نسبة مئوية من الراتب بدلاً من مبلغ ثابت، وذلك نظراً لغياب رؤية واضحة في ظل تذبذب رفع الدعم.

وأوضح العدي أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سورية يعتبر الأدنى عالمياً، حيث يقل بأربعة أضعاف عن راتب أستاذ جامعي في اليمن.

وأكد أن الاعتقاد بأن عدم زيادة الرواتب يمنع التضخم هو سياسة خاطئة.



واقترح العدي أن يكون التعويض العائلي بنسبة 10 إلى 15% عن الزوجة و5 إلى 10% عن كل طفل.

فمثلاً، إذا كان راتب الأستاذ الجامعي 600 ألف ليرة، فإن التعويض العائلي عن الزوجة سيكون 60 ألف ليرة، وعن كل طفل 30 ألف ليرة بنسبة 5%، مما يمثل زيادة تصل إلى 2000% مقارنة بالتعويض الحالي.

وأضاف العدي أن الرواتب يجب أن تزيد بنسبة 100% كل ستة أشهر لمواكبة أسعار السوق، مشيراً إلى أن الرواتب الحالية في القطاع الحكومي لا تعكس القيمة الفعلية للعمل مقارنة بالقطاع الخاص، حيث تتماشى الأجور مع التضخم، بينما تتراجع القدرة الشرائية للرواتب الثابتة.

وأكد العدي أن الأسعار شهدت ارتفاعاً بنسبة 5000% في حين ارتفعت الرواتب بنسبة لا تتجاوز 100 أو 200%.

وانتقد سياسات الفريق الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار كان 800 ليرة عند توليهم المنصب، ووصل حالياً إلى 15 ألف ليرة.



وكالات