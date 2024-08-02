استدراج واشنطن للحرب؟

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن احتمال وقوع حرب شاملة أصبح أكثر واقعية من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن إسرائيل تواجه مأزقاً.

فهي لا ترغب في الدخول في حرب شاملة، كما أن سياستها في الشمال لم تنجح في ردع حزب الله كما أن خيار خوض حرب قصيرة ومكثفة لبضعة أيام بهدف الضغط على بيروت وطهران لا يبدو مضموناً، إذ من الصعب التحكم في حدة التصعيد، ما يجعل التهدئة أمراً معقداً بعد ذلك.

وتتساءل الصحيفة عن الموقف الأمريكي في هذا السياق، حيث يبدو أن الولايات المتحدة ليست على دراية بما تريده إسرائيل، فهل يفكر نتنياهو في جر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة مباشرة مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر؟

من جانبها، أشارت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية إلى أن حزب الله يشكل التحدي الأكبر لإسرائيل. وأوضحت أنه في حال توسع نطاق الصراع، فإن الترسانة الصاروخية الكبيرة لحزب الله وقواته العسكرية المتمرسة ستكون تهديداً كبيراً لإسرائيل، مما قد يسبب اضطرابات لم تشهدها إسرائيل منذ عقود، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن حزب الله هو من أكثر الجماعات المسلحة غير الحكومية تسليحاً في العالم، ويمثل تهديداً جوياً أكبر من حماس. يمتلك حزب الله ما بين 120 ألفاً و200 ألف صاروخ وقذيفة، بالإضافة إلى صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى مثل صواريخ فاتح 110.

ويضم الحزب بعضاً من أكثر المقاتلين تدريباً في منطقة الشرق الأوسط.

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