أفادت صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية في تقرير لها بأن القوات الأوكرانية نفذت هجمات على القوات الروسية قرب مطار “كويرس” العسكري في ريف حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى “تدمير معدات عسكرية” في 24 يوليو الماضي.

في هذا السياق، نقل موقع قناة “روسيا اليوم” تصريحات لخبراء عسكريين أكدوا أنه لا توجد أي بيانات أو معلومات تدعم صحة هذا التقرير الأوكراني.

وأوضح الدكتور كونستانتين سيفكوف، الخبير في العلوم العسكرية، أن “أوكرانيا لم تحقق أي نجاح ملموس على الجبهة، وبالتالي تحاول كييف التظاهر بتحقيق إنجازات لعرضها كنجاحات”.

كما أضاف أنه “لا توجد أي أدلة على وقوع إصابات أو أضرار”، مشيراً إلى أن “من السهل إنشاء مثل هذه الصور باستخدام التزييف العميق حتى عبر الهاتف المحمول”، وأن الهدف من هذه التقارير هو محاولة زعزعة استقرار الوضع السياسي في روسيا.

من جهته، أكد أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في “مجلس الاتحاد” الروسي، لموقع “Lenta.ru” أن “المخابرات الأوكرانية تدعي مسؤوليتها عن كل حادثة توجه فيها النار نحو الرموز الروسية”.

يُذكر أن الصحيفة الأوكرانية ذاتها كانت قد نشرت في يونيو الماضي تقريراً يدعي استهداف القوات الأوكرانية لدوريات روسية في المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الأوكرانية اندلعت في فبراير 2022 وما زالت مستمرة وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فيما تواصل الولايات المتحدة وأوروبا فرض العقوبات على موسكو وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي عام 2023، نقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية عن مصدر دبلوماسي عسكري روسي قوله إن مفاوضات جارية مع ممثلين عن وحدات الدفاع الذاتي الكردية وبعض شيوخ العشائر العربية، حيث عرضت المخابرات الأمريكية مبلغ يصل إلى ألفي دولار شهرياً لمن يرغب في القتال في أوكرانيا.

أثر برس