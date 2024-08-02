قسد تعتقل أمين فرع “حزب البعث” في محافظة الحسكة

قامت استخبارات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) باعتقال تركي عزيز الحسن، أمين فرع “حزب البعث” في محافظة الحسكة، من منزله في مدينة القامشلي.

وفقاً لمصادر إعلامية محلية، داهمت قوات “قسد” منزل الحسن فجر الأربعاء بعد ساعات من انتهاء حفل زفاف نجله، واعتقلته بقوة السلاح رغم معارضة أفراد عائلته.

وأوضحت المصادر أن اعتقال الحسن جاء بسبب اتهامه بالتواصل مع العشائر العربية في الحسكة بهدف “كسب دعمهم وتجنيد أبنائهم في صفوف الجيش السوري”.

كما تتهمه “قسد” بدعمه لانتخابات “مجلس الشعب” التي جرت مؤخراً.

يُذكر أن “قسد” كانت قد اعتقلت الحسن مع مجموعة من مسؤولي “حزب البعث” في الحسكة والقامشلي عام 2021، وأفرجت عنهم لاحقاً.

وصرح الحسن بأن اعتقالهم كان بهدف منعهم من السفر إلى دمشق لحضور اجتماع تحضيري للانتخابات الرئاسية، وأنه تم الإفراج عنهم بعد إقلاع الطائرة من مطار القامشلي باتجاه دمشق.

وفي يوليو الماضي، شهدت المحافظة تصعيداً من قبل “قسد” ضد الحكومة السورية، حيث قامت باستجواب العشرات من المرشحين لانتخابات “مجلس الشعب” وحاصرت المناطق الأمنية في القامشلي والحسكة لمنع المواطنين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وكالات