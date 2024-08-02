هل فرضت دمشق رسوم على دخول اللبنانيين الأراضي السورية؟

نفت السفارة السورية في بيروت صحة ما تم تداوله على مواقع إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم دخول على اللبنانيين الراغبين في دخول الأراضي السورية.

وأوضحت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن هذا الخبر غير صحيح تماماً، وأكدت أنه لم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا.

وشددت السفارة على أن أي قرارات تتعلق بهذا الموضوع أو غيره سيتم نشرها حصراً عبر الوسائل الرسمية، بما في ذلك الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت.

وفي سياق متصل بالأحداث الإقليمية، أشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب خلال اجتماع مجلس الأمن في منتصف يوليو الماضي إلى أن أي حرب قادمة ستكون لها تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط بأسره، وقد تتجاوز الحدود الجغرافية، مما قد يؤدي إلى أزمة نزوح جديدة لن تسلم منها أوروبا.

روسيا اليوم