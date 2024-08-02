كشف ملابسات جريمة قتل امرأة بالعقد السابع من العمر والقبض على الفاعل خلال عدة ساعات

أُخبرَت شرطة ناحية بنان التابعة لمنطقة السفيرة بريف حلب بوجود جـ.ثة امرأة في العقد السابع من العمر مقـ.تولة ضمن منزلها في قرية بنان وتدعى (أمونة . أ) ،على الفور توجهت دورية من الناحية المذكورة إلى المكان وحضرت الدوريات من مديرية المنطقة وفرع الأمن الجنائي بحلب كما حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين أن سبب الوفـ.اة هو الأذية الدماغية المترافقة مع الأذية الصدرية التالية للرض الشديد على الرأس والصدر.

من خلال المتابعة وجمع الأدلة والمعلومات تمكنت شرطة الناحية من كشف ملابسات الحـ.ادثة وإلقاء القبض على الفاعل خلال عدة ساعات بعد نصب الكـ.مين اللازم له في مدينة حلب وهو المدعو (محمد . ع).

بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بتخطيطه لقـتل المغدورة وسرقتها بعد أن شاهدها في إحدى المرات ترتدي مصاغ ذهبي فقام بالدخول إلى منزلها خفيةً وحمل حجر صوّان بيده وعند مشاهدته لها قام بضـ.ربها عدة ضـ.ربات على الرأس والصدر حتى انقسم حجر الصوان من شدة الضـ.رب وفارقت الحياة ،ثم قام بسرقة كل ما لديها من مصاغ ذهبي بعد تفتيش منزلها إضافة لمبلغ مالي قدره خمسمائة ألف ل. س ، ثم لاذ بالفرار وقام بإخفاء المصاغ الذهبي مع والده المتواري.

نُظّم الضبط اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء أصولاً ،ولاتزال الأبحاث جارية عن والده المتواري.

وزارة الداخلية السورية