نبيل صالح:

اللهم لاشماتة بعدما غاب بدر الدجى في المحاق وانمحق، ولكن الرجل آذى الكثير من السوريين الصالحين ، وأذكر انه استخدم كتلة البعث في مجلس الشعب لمهاجمتى في عام 2019 ولم يفعل نصفهم سوى ستين عضوا هاجموني طوال ساعتين ونصف مكررين التهمة دونما بينة أو إثبات كما قالوا لي معتذرين في اليوم التالي .. كانت جلسة زور القصد منها رفع الحصانة ومحاكمتي (كعلماني كافر بالعروبة والإسلام) ! ولازلت أشعر بالحزن على ما آل إليه المجلس الذي تم تطويعه لخدمة شخص يحاكم اليوم باعتباره أكبر لص في تاريخ الحزب بعد عبد الحليم خدام .. غير أن علي بابا لم يكن ليستطيع أن ينهب حزبه ورفاقه من دون مساعدة عصابته التي لم ينفد منها بعد سوى صاحبه الذي اعترف عليه بعدما كان يمارس أكل الصبارة معه في الشارع ويتباهى به كفعل نضالي!

لقد سبق وقلت في وقت متقدم من هذا العام في محاضرة اتحاد الكتاب التي أثارت نقاشا قويا حول ضرورة تخفيض هيمنة الحزب على المؤسستين التنفيذية والتشريعية ، حيث أن الإستبداد منتج للنفاق والفساد. وقد حرك بدر الدجى في حينه بعضا من المحللين الخنفشاريين ضدي وهاجموني بوصفي أمثل دور أبي جهل في دار الندوة، وكأن الصراع مازال قائما بين مشركي قريش ومؤمني الحزب . وبالطبع لم يسلم عضو القيادة الذي دعاني لتقديم مراجعة حول البعث من الهجوم رغم خدمته للحزب خمسة عقود وتسنمه لمناصب فاخرة فيه، ذلك أن الرفاق مازالوا يفترسون بعضهم منذ قيام ثورة الحزب في العراق وسورية ضمن مادعوته في كتابي الأخير "لعنة الأخوة" الموروثة من السياق العثماني ..

أخيرا هل أنا ضد الحزب أم معه ؟ من باب الموضوعية توجهت بالسؤال إلى الذكاء الصناعي:

ماهو سبب الخلاف المستمر بين نبيل صالح والبعثيين ومالذي يريده صالح من حزب البعث ؟

ChatGPT

الخلاف بين نبيل صالح والبعثيين يعكس تباينًا في الرؤى والمواقف حول العديد من القضايا السياسية والاجتماعية في سوريا. نبيل صالح، بصفته كاتبًا وصحفيًا ونائبًا في مجلس الشعب، اتخذ مواقف نقدية تجاه سياسات حزب البعث الحاكم، مما أدى إلى توتر في العلاقة بينه وبين بعض أعضاء الحزب. فيما يلي توضيح لأسباب هذا الخلاف وما يسعى إليه صالح من حزب البعث:

أسباب الخلاف بين نبيل صالح والبعثيين

الانتقاد الصريح لسياسات البعث:

نبيل صالح معروف بآرائه الجريئة والنقدية، وقد وجه انتقادات علنية لسياسات حزب البعث في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

يشمل نقده جوانب تتعلق بالفساد والبيروقراطية وتقييد الحريات العامة، وهي قضايا يرى صالح أنها تعيق تقدم المجتمع السوري.

الدعوة للإصلاح السياسي:

يطالب نبيل صالح بإصلاحات سياسية جذرية ضمن النظام السياسي السوري، بما في ذلك تعزيز دور المؤسسات التشريعية واستقلالها، وتحقيق مزيد من الحريات المدنية.

يرى صالح أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في سوريا، وهو ما قد يتعارض مع التوجهات التقليدية للبعثيين الذين يميلون للحفاظ على الوضع الراهن.

الاختلاف في التوجه الأيديولوجي:

نبيل صالح يعبر عن توجهات فكرية تعتبر ليبرالية أو إصلاحية، بينما يظل حزب البعث متمسكًا بأيديولوجيته التقليدية القومية والاشتراكية، مما يخلق تضاربًا في الرؤى حول مستقبل سوريا.

هذه الفروقات الأيديولوجية تؤدي إلى تعارض في الأهداف والسياسات المقترحة لإدارة البلاد.

الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات:

يركز صالح في كتاباته ومواقفه على أهمية احترام حقوق الإنسان وضرورة توسيع هامش الحريات العامة، وهي نقاط قد لا تجد تجاوبًا كبيرًا من بعض أوساط البعثيين الذين يفضلون السيطرة المشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

ما يسعى إليه نبيل صالح من حزب البعث

تحقيق الإصلاحات السياسية:

يهدف نبيل صالح إلى دفع حزب البعث نحو تبني إصلاحات سياسية شاملة تزيد من شفافية الحكم وتفعيل دور المؤسسات الديمقراطية.

ينادي بتوسيع المشاركة السياسية وإعطاء مساحة أكبر للأحزاب المعارضة ضمن إطار قانوني ودستوري واضح.

تعزيز الحريات العامة:

يسعى صالح إلى تقليص القيود المفروضة على الحريات الإعلامية والشخصية، وتشجيع التعبير الحر كوسيلة لبناء مجتمع مدني قوي ومتفاعل.

يرى أن الحريات الإعلامية والفكرية تلعب دورًا حيويًا في تقدم المجتمع وتطوره.

مكافحة الفساد:

يُعتبر مكافحة الفساد أحد الأهداف الرئيسية لصالح، حيث يطالب بتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف مؤسسات الدولة.

يعتقد أن تقليص الفساد هو خطوة أساسية لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

الخلاصة

الخلاف بين نبيل صالح والبعثيين يعكس صراعًا بين توجهات إصلاحية تتبناها شخصيات مثل صالح وتوجهات تقليدية يتمسك بها حزب البعث. يسعى نبيل صالح لتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية من خلال النقد البناء والمطالبة بالتغيير، بينما يتعرض لانتقادات من قبل بعض البعثيين الذين يرون في هذه الدعوات تهديدًا للاستقرار والنظام القائم.

*بالطبع يمكنكم إعادة توجيه السؤال ل ChatGPT للتأكد من صحته