فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 3 دول في الشرق الأوسط

حذرت فرنسا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، بسبب مخاوف من تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية،أمس الخميس، أنه “نظرًا لخطر التصعيد العسكري في المنطقة، ننصح المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الزيارات السياحية والعائلية، إلا في حالات الطوارئ”.

كما أشار البيان إلى توسيع نطاق “المناطق الحمراء” التي ينصح بتجنب السفر إليها تمامًا، بما في ذلك لبنان لنفس الأسباب.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لهجوم جوي إسرائيلي يوم الثلاثاء، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأفاد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف قائدًا كبيرًا في “حزب الله”.

وزادت التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” إطلاق النار يوميًا في المناطق الحدودية.

وفقًا لوزارة الخارجية اللبنانية، فقد نزح حوالي 100 ألف شخص من جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، بينما أعلن الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألف شخص من سكان شمال إسرائيل اضطروا لمغادرة منازلهم لنفس الأسباب.

في سياق متصل، يشهد الشرق الأوسط توترًا متزايدًا بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” وأحد مرافقيه في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامتهما في طهران.

وأدانت حركة “حماس” الاغتيال، محملة إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية، مؤكدة أن الهجوم لن يمر دون رد.

روسيا اليوم