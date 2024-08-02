ضبط حالة تهريب أشخاص خارج المياه السورية

أفاد مصدر موثوق بأنه تم القبض على زورق كان يحاول تهريب أشخاص من سوريا إلى خارج المياه الإقليمية السورية، وأُعيد الزورق إلى الميناء وتم تسليم الركاب للجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر أنه خلال عملية متابعة دقيقة من قبل المديرية العامة للموانئ، تم رصد الزورق وعلى متنه 9 أشخاص يحملون الجنسية السورية، وكانوا يخططون لمغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية.

وأكد المصدر أنه تم توقيف الزورق والركاب، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

الوطن