الولايات المتحدة تنشر 12 سفينة حربية بالشرق الأوسط

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الولايات المتحدة قامت بنشر 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط عقب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، والقيادي في “حزب الله” اللبناني فؤاد شكر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنتاغون أن الأسطول الأمريكي يشمل حاملة الطائرات “يو إس إس ثيودور روزفلت” وعددًا من السفن الحربية المرافقة لها، إضافة إلى مجموعة “واسب” البرمائية التي تتألف من ثلاث سفن وتضم أكثر من 4000 جندي من مشاة البحرية والبحارة.

وقد تم نشر هذه القوة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

ووفقًا للتقرير، قامت الولايات المتحدة بإعادة توجيه عدد من السفن الحربية التي كانت تتمركز في البحر الأحمر وتشارك في عمليات ضد الحوثيين في اليمن إلى الخليج والبحر الأبيض المتوسط، وذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع الأطراف إلى وقف التصعيد. وفي وقت سابق، أفادت مصادر بأن إدارة الرئيس جو بايدن “تشعر بقلق بالغ” إزاء احتمال انهيار المفاوضات بين “حماس” وإسرائيل بشأن الإفراج عن الأسرى، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية.

روسيا اليوم