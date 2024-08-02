ذئب يحيّر منطقة هولندية!

أصدرت السلطات في هولندا تحذيرا عاجلا بضرورة تجنب غابات وسط البلاد، بعد عدة حوادث “مزعجة” سببها ذئب.

وحسبما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن الحادثة الأخيرة وقعت صباح الأربعاء، حين واجه “حيوان كبير” يعتقد أنه ذئب، طفلا قرب قرية أوسترليتز، على بعد نحو 16 كيلومترا شرقي مدينة أوتريخت.

ولم يصب الطفل في هذا الحادث بأذى، لكن فتاة صغيرة كانت في نزهة بعد المدرسة تعرضت للعض قبل 10 أيام في نفس المنطقة، وأكدت اختبارات الحمض النووي أن الذئب ذاته هو السبب.

وتُسمى المنطقة “تلال أوتريخت ريدج”، وهي غابات كثيفة تلقى إقبالا كبيرا من طرف الباحثين عن التنزه ومحترفي ركوب الدراجات والعدائين.

وجاء في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن “مقاطعة أوتريخت تدعو جميع الزوار إلى توخي الحذر الشديد عند زيارة منطقة تلال أوتريخت ريدج. النصيحة العاجلة هي عدم زيارة هذه الغابات مع الأطفال”.

وفي أوائل يوليو، أبلغت امرأة عن مقتل كلبها في هجوم من ذئب، وذكر بيان: “يعتبر جديا أنه نفس الذئب الذي سبق أن شارك في حوادث سابقة شملت الفتاة والطفل”.

وظهرت الذئاب لأول مرة في هولندا عام 2015 بعد غياب 150 عاما، وتم رصد العشرات منها منذ ذلك الحين، لكن هذه الحيوانات لا تزال تتجنب البشر عموما.