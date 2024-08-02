من هم المرشحون لخلافة هنية؟

بعد حادثة اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الأربعاء الماضي في طهران، بدأ الحديث يتزايد حول من سيخلفه في منصبه. وفيما يلي أبرز الأسماء المرشحة:

خالد مشعل

يعد خالد مشعل أحد المؤسسين الرئيسيين لحركة “حماس” وأحد أعضاء المكتب السياسي منذ تأسيسه.

ولد مشعل في قرية سلواد قرب رام الله عام 1956، وانتقل مع أسرته إلى الكويت، حيث تخرج كمدرس للفيزياء.

تولى مشعل رئاسة المكتب السياسي للحركة من عام 1996 وحتى 2017، ويشغل حالياً منصب رئيس الحركة في الخارج.

خليل الحية

وُلد خليل الحية في قطاع غزة عام 1960، وهو من القيادات البارزة في الحركة. شغل عدة مناصب مهمة داخل “حماس”، منها عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية.

تعرض الحية لمحاولات اغتيال عدة مرات، منها استهداف منزله من قبل الجيش الإسرائيلي.

موسى أبو مرزوق

موسى أبو مرزوق من مواليد 1951 في مخيم رفح، وهو من قيادات الحركة البارزة.

يعتبر أبو مرزوق أول رئيس للمكتب السياسي لحركة “حماس”، حيث شغل المنصب من عام 1992 حتى 1996. يتولى الآن ملف العلاقات الدولية والخارجية ويشغل منصب النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي.

يحيى السنوار

يُعد السنوار أحد أقوى الشخصيات في “حماس”، وُلد عام 1962 في مخيم خان يونس.

لعب دوراً بارزاً في تأسيس الجهاز الأمني للحركة عام 1985، وقضى فترة طويلة في السجن الإسرائيلي قبل الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011.

تولى مسؤولية الإشراف على الجهاز العسكري وانتُخب رئيساً لفرع “حماس” في غزة عام 2021.

اغتيال هنية وقع في مقر إقامته بطهران، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية. ومع بدء التكهنات حول خليفته، تتوجه الأنظار إلى من سيقود حركة “حماس” في هذه المرحلة الحساسة.



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