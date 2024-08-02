اكتشاف ألبسة نسائية مسرطنة في سوق عربي

قامت مديرية التجارة في ولاية وهران بالجزائر، بالتعاون مع مصالح الشرطة، بتنفيذ عمليات واسعة لسحب ألبسة نسائية مسرطنة من الأسواق.

وفقًا لصحيفة “الشروق” الجزائرية، تشمل هذه الحملة سحب جميع المنتجات من علامة تجارية صينية مختصة في توريد الملابس النسائية والأحذية والإكسسوارات عبر الإنترنت، التي ثبت في مخابر الشرطة الجزائرية والعالمية احتواؤها على مواد سامة وغير قانونية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المواد يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان والربو عند استنشاقها أو ملامستها للجلد.

وبناءً على معلومات مؤكدة، بدأت الشرطة بالتعاون مع فرقة حماية المستهلك وقمع الغش في مداهمة المتاجر التي تبيع هذه المنتجات.

وخلال العملية، تم ضبط 139 وحدة من الفساتين المصنوعة من ألياف تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة بالصحة، وذلك في مركز تجاري بمنطقة بئر الجير.

وتبين أن صاحب المركز التجاري خصص جناحًا خاصًا لعرض هذه المنتجات بأسعار منخفضة، مما جذب العديد من الزبونات.



لبنان 24