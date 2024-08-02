رفع أسعار باقات الإنترنت في سيريتل دون إعلان رسمي

في الأيام الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بسبب زيادة أسعار باقات الإنترنت من شركة “سيريتل”.

تفاجأ العديد من مستخدمي خطوط الشركة بالأسعار الجديدة للباقات، والتي وصلت في بعض الحالات إلى أرقام تتجاوز راتباً كاملاً، وذلك دون أي إعلان رسمي من الشركة.

الزيادة جاءت دون سابق إنذار، حيث اقتصر الأمر على إرسال رسائل نصية للمشتركين تفيد بالتعرفة الجديدة، في تكرار لقرارات مماثلة تم اتخاذها وتطبيقها “في الخفاء”.

ولم تقدم الشركة أي توضيحات أو شروحات حول أسباب هذه الزيادة، واستمرت في عرض باقاتها كما كانت من قبل.

العديد من السوريين عبروا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الزيادات، مشيرين إلى أنها لا تتناسب مع دخل المواطن السوري.

يُذكر أن شركتي “سيريتل” و”MTN” قد رفعتا الأسعار في شهر شباط الفائت، حيث بلغ سعر الدقيقة الخليوية للخطوط المسبقة الدفع 47 ليرة سورية، وللخطوط لاحقة الدفع 45 ليرة. كما حددت الشركتان سعر الميغابايت خارج الباقات بـ27 ليرة.

وكالعادة، تبررت شركتا الاتصالات بأن رفع الأسعار ضروري لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة.

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