أفاد ألكسندر ياكوفينكو، مدير الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية، أن لندن اقترحت على موسكو في عام 2015 التخلي عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى أن الأسد سيُسقط تحت ضغط من ما وصفوه بـ”الثوار”.

ياكوفينكو، الذي شغل منصب سفير روسيا لدى بريطانيا من 2011 إلى 2019، كتب في مقال نشرته وكالة “نوفوستي” أن مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، كيم داروش، اقترح عليه هذا الأمر.

وذكر ياكوفينكو أنه خلال تلك الفترة، كان يدير السفارة الروسية في لندن، ويتذكر بوضوح كيف قال له داروش قبل شهر من إرسال القوات الروسية إلى سوريا في 30 سبتمبر 2015، أن موسكو يجب أن تتخلى عن بشار الأسد لأن “دمشق، حسب تقديراتهم، ستسقط أمام الثوار في أكتوبر”.

وأشار ياكوفينكو إلى أن داروش لم يرد على تعليقه حول العواقب الإنسانية المحتملة لذلك، والتي قد تؤدي إلى “مجزرة غير مسبوقة في المنطقة”.

وأضاف ياكوفينكو أن المساعدة العسكرية التي قدمتها روسيا لسوريا كانت تهدف إلى دعم عملية التسوية الداخلية التي بدأت برعاية الأمم المتحدة، لكنها فشلت بسبب الضغوط الغربية.

نوفوستي