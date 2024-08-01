التربية تُلغي سبر المتميزين للقبول في الصف الأول الأساسي

ألغت وزارة التربية سبر المتميزين بما يخص التلاميذ المشمولين بالفقرات المحددة بالفئة العمرية المقبولة في الصف الأول الأساسي (تسجيل جديد) للعام الدراسي 2024/2025، من خلال تعميم إلى مديرياتها بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة في تعميم، أن “هؤلاء الفئة يستمرون كتلاميذ مستمعين فقط، دون انتقالهم إلى الصف الأعلى في العام الدراسي الذي يليه 2025/2026، ويُحال المدير المخالف إلى الرقابة الداخلية”.

وتابعت وزارة التربية، أنه “يستمر التلاميذ من مواليد 2019 المسجّلين في الصف الأول الأساسي كتلاميذ مستمعين فقط، وإبقاءهم في الصف الأول الأساسي دون إجراء أي اختبارات أو تسليمهم جلاءات أو أي وثيقة مدرسيّة”.

وأضافت الوزارة، أنه “كما يطبّق ذلك على التلاميذ المسجّلين في العام الدراسي 2023/2024، لكون تسجيلهم مخالف لتعليمات القيد والقبول لمرحلة التعليم الأساسي، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال ارتكاب المخالفة”.

وذكرت الوزارة ، أنه “يستمر العمل بقبول التلاميذ من مواليد 1/2/2019 ولغاية 31/12/2019 من أبناء (أعضاء نقابة المعلمين في وزارة التربية، أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات القطر المنتسبين للنقابة، أعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية بوزارت أُخرى، المستخدمين في قطاع التربية، أبناء وبنات الشهداء، ومصابي الحرب بالعجز التام كمستعمين فقط”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “لا يحق لإدارة المدرسة أو ذوي التلاميذ المحددين سابقاً ترفيعهم إلى الصف الأعلى بدءاً من العام الدراسي 2025/2026”.

ولفتت الوزارة إلى أنه “تم مخاطبة المحافظين لتفعيل لجنة المحافظة للتعليم الإلزامي، والتي تتشكّل بقرار من المحافظ استناداً إلى المادة /6/ من قانون التعليم الإلزامي، لتنفيذ المهام المحددة بالمادة /7/ من القانون”.

وشددت وزارة التربية على “ضرورة إزالة كل المخالفات المرتكبة من قبل الإدارات المدرسية، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال وجود أي مخالفة عمرية لجدول الأعمار المحدد بتعليمات القيد والقبول لمدارس التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025”.

يُذكر أن عدد من طلاب شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024 منعوا من التقدّم لامتحاناتهم بقرار وزاري، قبل أسبوعين من انطلاق العملية الامتحانية، لعدم تحقيقهم شرط العمر المحدد وحصولهم على استثناءات وزارية بذلك، لتعود وزارة التربية عن قرارها في خطوة لاحقة وتسمح لمعظمهم بالدخول للامتحانات.