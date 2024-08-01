سعر غرام الذهب يرتفع محلياً عشرة آلاف ليرة

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية عشرة آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1004000 ليرة وسعر شراء 1003000 ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 860572 ليرة وسعر شراء 859571 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ36 مليوناً و 250 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ8 ملايين و310 آلاف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و 0112230766.