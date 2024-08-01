إيران ترفع راية الثأر الحمراء على قبة مسجد في قم

01-08-2024

إيران ترفع راية الثأر الحمراء على قبة مسجد في قم

أفاد موقع Vesti.az بأن إيران قامت برفع “راية الثأر” الحمراء على قبة مسجد جمكران، وذلك ردًا على اغتيال إسرائيل لزعيم المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

يُعد مسجد جمكران من المساجد البارزة في إيران، ويقع في قرية جمكران، التي تقع على مشارف مدينة قم المقدسة.

وفقًا للتقاليد الشيعية، تمثل الراية الحمراء رمزًا للثأر والانتقام، وتُرفع في حالات الخسائر الكبيرة أو للدعوة للانتقام.

كانت آخر مرة يتم فيها رفع راية الثأر الحمراء في 3 يناير من هذا العام، عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته محافظة كرمان.

حيث فجر مسلحون من تنظيم داعش قنبلتين على طريق موكب جنازة في ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني، مما أعرب عن تعهد إيران بالانتقام لمقتل سليماني، أحد أبرز قادتها العسكريين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، عبر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

روسيا اليوم

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