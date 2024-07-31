طعن طليقته حتى الموت أمام بيتها في حماة

أخبر قسم شرطة الحميدية في حماة بإقدام شخص مجهول على طعن امرأة عدة طعـ.نات على باب منزلها الكائن بمحلة الفيحاء ولاذ بالفرار وقيام أهالي الحي بمطاردته.

على الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى الحي وبالقرب من تجمع المدارس شوهد شخص يلوذ بالفرار ومطارد من قبل أهالي الحي تم إلقاء القبض عليه، وبالتوجه لمكان الحـ.ادثة شوهدت امرأة ممددة على الأرض وقد تعرضت لعدة طعـ.نات بأداة حـ.ادة في البطن والصدر ، تم نقلها إلى مشفى العموري بحماة حيث تبين أنها قد فارقت الحياة متأثرة بإصـ.ابتها.

ومن خلال التحقيق مع القـ.اتل بمركز القسم تبين أنه طليق المغدورة ويدعى (محمد . ز) واعترف بإقدامه على طعـ.ن طليقته المغدورة ثلاث طعـ.نات في البطن والصدر بواسطة سكـ.ين وعند اكتشاف أمره من قبل أهالي الحي لاذ بالفرار، وأكد ان سبب ارتكابه الجـ.ريمة هو نتيجة خلافات قديمة حصلت بينهما أدت إلى الطلاق.

حضرت هيئة الكشف إلى المشفى المذكور وتم تسليم جـ.ثة المغدورة لذويها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

#وزارة_الداخلية_السورية