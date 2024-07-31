نجاة رئيس المجلس الإنتقالي في السودان من محاولة اغتيال

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بنجاة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة شرقي البلاد أثناء حضوره حفل تخريج دفعات من كليات عسكرية.

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون"، عن مصادر محلية، قولهم إن "مسيرتين انتحاريتين استهدفتا مهرجان تخريج طلاب الكلية الحربية في معهد جبيت العسكري بعد وصول البرهان".

كذلك، قال مكتب المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن "المضادات الأرضية تصدت اليوم لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه في جبيت".

وأضاف البيان أنّ "الحادث تسبب باستشهاد خمسة أشخاص ووقوع إصابات طفيفة".

ووفق "سودان تربيون"، فإن فريق الحراسة الرئاسي أخلى البرهان على الفور إلى بورتسودان العاصمة الإدارية البديلة.

وكان إعلام مجلس السيادة قد بث صوراً صباح الأربعاء للقائد العام للقوات المسلحة، وهو يشهد في استاد معهد المشاة بجبيت تخريج الدفعات (68) كلية حربية، والدفعات (20) و(23) من التأهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية.



وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني مقتل وإصابة عدد من العسكريين باستهداف فعالية عسكرية حضرها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن "ضربة بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة للجيش في شرق السودان خلال زيارة البرهان لها".

في المقابل، أعلنت القوات المسلحة السودانية تدميرها مسيرتين "استهدفتا موقع احتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية في جبيت"، مشيرةً إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل 5 وإصابة عدد من الأشخاص".

وتسببت الحرب المندلعة منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمقتل وجرح عشرات الآلاف ونزوح وتهجير عشرات الملايين.

وكالات