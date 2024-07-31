المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال وآلياته في رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تمكّن مجاهديها، أمس الثلاثاء، خلال كمين مركب، من "الاشتباك مع قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل في مخيم الشابورة بمدينة رفح من المسافة صفر، وإيقاعها بين قتيل وجريح".

كما استهدفت القسام، خلال الاشتباك، وبقذيفة "الياسين 105"، دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا"، مهمتها تأمين القوة، وفور وصول قوة الإنقاذ، تم دك المكان ومحيطه بقذائف الهاون.

كما تمكن عناصر من القسام، بالاشتراك مع عناصر من سرايا القدس، في مخيم الشابورة، في مدينة رفح، من الاشتباك مع قوة صهيونية والإجهاز على أحد الجنود من المسافة صفر، إضافةً إلى استهداف دبابة من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105"، ودك محيط مكان العملية بقذائف الهاون.

وأعلنت سرايا القدس عن قصفها بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو الصهيوني وآلياته على خط الإمداد في محور "نتساريم".

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، عن قصفها بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60"، جنود العدو وآليات المتمركزة على تلة الحشاشين غرب مدينة رفح.

كما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، بوابل من قذائف الهاون، تجمعاً لآليات الاحتلال، المتوغلة في حي السلام شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.