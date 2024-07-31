خامنئي: الثأر لدماء هنية واجب على إيران

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ كيان الاحتلال الإسرئيلي المجرم الإرهابي "أعدّ لنفسه عقاباً قاسياً" عبر اعتدائه على العاصمة طهران واغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.

وشدد السيد خامنئي على أنّ الثأر لدماء هنية "من واجب إيران، لأنّه استشهد على أرضنا"، مضيفاً أنّ اغتيال هنية الذي كان ضيفاً في طهران "هو فاتحة لعقوبة شديدة جلبها الأعداء على أنفسهم".

وتابع السيد خامنئي مؤكداً أنّ الشهيد "قضى عمره في النضال، وكان مستعداً للشهادة، وقدّم أبناءه وذويه على هذا الطريق"، مشيراً إلى أنّ "جبهة المقاومة العظيمة في حداد".

ونشر الحساب الرسمي لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر مشاهد عن اللقاء الأخير الذي جمع السيد خامنئي والشهيد هنية في طهران أمس الثلاثاء.



وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني أنّ اغتيال الشهيد هنية "عمل جبان، وسيتلقى فاعلوه الرد من دون شك".

بدوره، شدد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، على أنّ الاحتلال "سيتكبّد ثمناً باهظاً" بعد تنفيذه الاغتيال.

يُذكر أنّ الاغتيال جاء خلال زيارة قام بها هنية إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقد جاء بعد لقاء جمعه أمس مع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، وبعد ساعات على اعتداء إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.