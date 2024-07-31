طرح السماد الخارق لزيادة الإنتاج إلى الضعف

طلال ماضي:

أعلن المهندس يوسف حبيب كليزلي، عضو الجمعية السورية للطاقة المتجددة وتغيير المناخ والبيئة والموارد السورية، عن اقتراب طرح "السماد الخارق" في الأسواق السورية.

هذا المنتج المبتكر، الذي يختلف تماماً عن الأسمدة الكيميائية التقليدية، يعتمد على الحموضة الدبالية وحمض اللبن، ويحتاج الهكتار الواحد منه إلى 2 كيلوغرام فقط. بفضل هذه التركيبة الفريدة، يمكن للسماد الخارق مضاعفة الإنتاج الزراعي وإحياء العناصر الأساسية في التربة في وقت قياسي.

شراكة سورية-روسية لإدخال السماد الخارق:ابتكار متعدد الاستخدامات

وأضاف كليزلي أن السماد الخارق سيدخل إلى سوريا من خلال شراكة بين الشركة الروسية "بايوبان" والجمعية السورية للطاقة المتجددة وتغيير المناخ والبيئة والموارد الطبيعية "ريكسنا".

وأشار إلى أن هذا السماد قد حصل على عشرات براءات الاختراع ويتم إنتاجه في الجبال الروسية. يتميز السماد الخارق بإمكانية استخدامه المتنوعة، حيث يمكن تطبيقه على النباتات، مزارع الأسماك، والنحل، مما يزيد من التثمين، ويستخدم في التعقيم والعلاج.

فوائد السماد الخارق: تجديد التربة وتعويض العناصر المفقودة

وحول فوائد السماد الخارق، أوضح عضو الجمعية أن السماد يهدف إلى تعويض العناصر التي خسرتها التربة بسبب الإجهاد الكبير الناتج عن الزراعات المتتالية والاستخدام المتكرر للأسمدة الأزوتية.

إضافة إلى ذلك، يعالج السماد الخارق الأضرار الناجمة عن استخدام الأسمدة السريعة أو المركبة من البوتاسيوم والفوسفور والأزوت، مما يعيد التوازن الطبيعي للعناصر الأساسية في التربة ويعزز من خصوبتها.

كفاءة السماد الخارق: زيادة الإنتاجية بدون أضرار جانبية

وأشار إلى أن حاجة الهكتار الواحد من هذا السماد تقدر فقط بـ 2 كيلوغرام، ويتم خلطه ورشه وفق قواعد علمية محددة. هذا من شأنه أن يزيد جذور النبات إلى الضعف، ويضاعف حجم الأوراق الخضراء، ويرفع الإنتاج بنسبة تصل إلى 100% من الإنتاج الفعلي.

كما أكد أنه لا توجد أي أضرار جانبية للسماد، وهو السماد الوحيد الذي يمكن استخدامه في مزارع الأسماك وعلى خلايا النحل.

أنواع السماد الخارق

ولفت عضو الجمعية إلى أن السماد المتوفر حالياً يأتي بنوعين: الأول هو "فلورا أس"، وهو عبارة عن حموض دبالية نقية بيئياً لا تحمل أي مادة كيميائية، بالإضافة إلى بعض الجزيئيات من عصيات ودقائق مفيدة للنبات تم تصنيعها في مخابر الشركة الموجودة في جبال سيبيريا.

أما النوع الثاني فهو "فيتو فلورا أس"، الذي يحتوي على بكتيريا مفيدة تدعى باسيلوس باسيليس، وهي من سلالات بكتيريا حمض اللبن ذات المنشأ الطبيعي.

يمكن استخدام هذا النوع على الأرض والنبات والأعلاف ومزارع الحيوانات وخلايا النحل، مما يعزز من صحة التربة والنباتات ويزيد من إنتاجيتها بطرق طبيعية وآمنة.

وأكد المهندس كليزلي أن السماد الخارق حصل على براءات الاختراع وعلى شهادات عالمية روسية، وسيدخل إلى سوريا قريبا، وسيتمكن من تخليص التربة من الانبعاثات الاشعاعية، ومن الملوحة، وسيعيد احياء العناصر الأساسية للتربة، وسيتمكن من انتاج مواسم الخضار والفواكه بوقت أقل وبكميات أكبر.

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