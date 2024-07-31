مجلس مدينة حلب يشن حملة لإزالة البسطات

قام مجلس مدينة حلب بإطلاق حملة واسعة النطاق لإزالة إشغالات البسطات من مختلف أنحاء المدينة، بهدف تحسين مظهرها العام وخلق بيئة منظمة وجميلة.

هذه الحملة تُعد الأكبر من نوعها، وتم تنفيذها بتشديد الرقابة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

استهدفت الحملة منطقة وسط المدينة التجاري، التي كانت تعاني من ازدحام كبير بسبب وجود البسطات، بالإضافة إلى معظم الساحات والشوارع المعروفة بانتشار بسطات الخضار والفواكه.

كما شملت الحملة الأحياء الراقية في غرب المدينة وكذلك الأحياء الشعبية في شرقها، مثل حيي الشعار والحلوانية وسوق سد اللوز، حيث تمت إزالة الإشغالات التي كانت تؤثر على سكان هذه المناطق وأهالي الريف الشرقي.

وفقًا لمصادر في مجلس مدينة حلب، تم أيضاً تطهير وتنظيف الشوارع لتحسين مظهر الأحياء وتسهيل حركة المرور.

استهدفت الحملة أيضاً أحياء أخرى مثل حي صلاح الدين الشعبي، حيث تمت إزالة التعديات على الأملاك العامة، مما لاقى استحسان السكان المحليين.

في مناطق أخرى مثل سوق الخضرة في حي السكري والشارع العريض في حي الأنصاري الشرقي، قامت فرق الضابطة العدلية بإزالة إشغالات الأرصفة.

وقد قام رئيس مجلس مدينة حلب، الدكتور معد مدلجي، بجولة تفقدية على بعض الأسواق والأحياء المستهدفة للتأكد من التزام المحال التجارية بتنظيم الأرصفة وفق القرارات الجديدة.

وفي إطار الجهود المبذولة، خصص المجلس ساحات بديلة للبسطات في منطقة المشارقة، لتنظيم الأسواق العشوائية وإعادة تنظيم المدينة بشكل يليق بها.

يتم حالياً نقل البسطات من الأسواق المكتظة في باب جنين والجميلية إلى الموقع الجديد، كجزء من خطة إستراتيجية لتحسين الخدمات العامة والنهوض بواقع المدينة.

الوطن