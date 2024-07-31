وزير الدفاع الأمريكي يستبعد نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن حربا أوسع في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه، في تعليق على تصاعد التوترات في المنطقة، وفق رويترز.

وأضاف خلال زيارة للفلبين إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم.

وأعلنت حركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، في بيان ارتقاء رئيسها إسماعيل هنية، مشيرة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".