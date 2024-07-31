فوائد سحرية لوجبة الافطار على صحتك

كشف أخصائي في "مايو كلينيك" الدكتور فرانسيسكو لوبيز، عن علاقة هامة بين وجبة الإفطار وهرمون الأدرينالين.

والأدرينالين، هو هرمون وناقل عصبي تفرزه غدة الكظر وهي تقع فوق الكلية، حيث ينتج في الخلايا أليفة الكروم في لب الكظر.

ويعمل الأدرينالين على زيادة نبض القلب وانقباض الأوعية الدموية، وبالمجمل يؤدي إلى تحضير الجسم للقيام بأعمال ينتج عنها إجهاد وانفعال مثل الرياضة والعراك والهرب وحالات الفر والكر.

وقال الدكتور لوبيز، إن "هناك العديد من الدراسات التي تُظهر أن الذين يتخطون وجبة الإفطار معرضون للإصابة بأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى".

وأشار إلى أن هناك بعض الأدلة، التي تشير إلى أن الصباح أكثر وقت يشهد نوبات قلبية، موضحًا أن جزءَا من ذلك "يرجع إلى الأدرينالين المرتفع في الصباح الباكر"، بحسب ما ذكر موقع "مديكال إكسبريس".

وبين الدكتور لوبيز أنه إذا اقترن تجاهل وجبة الإفطار مع الإهمال بتناول الطعام، من ثم انخفاض السعرات الحرارية، فإن الجسم يعمل بشكل أساسي على سحق الغدد، التي تفرز الأدرينالين.

ولا ينصح الطبيب المُختص الذين يريدون إنقاص الوزن بتخطي إحدى الوجبات بإهمال الإفطار، حيثُ يقول إن "الذين يتخطون الإفطار، في كثير من الأحيان يكونون قادرين على ذلك لأنهم يتناولون عشاءً كبيراً إلى حد ما".

ومضى قائلًا: "أنت تغذي الجسم بالسعرات الحرارية في الوقت الذي يكون فيه الجسم على وشك النوم، عندما تكون أقل حاجة للسعرات الحرارية"، وهو ما يخفف اندفاعة الأدرينالين في الصباح.