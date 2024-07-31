الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 على 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المنطقة الساحلية مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المنطقة الساحلية نهاراً وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة ليلاً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وليلاً يكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية وغربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها /60/ كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.