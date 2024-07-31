القوات الروسية تسيطر على بلدة لينينسكوي في دونيتسك

سيطرت القوات الروسية على بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، و"حسّنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "وحدات من قوات مجموعة المركز، قامت بتحرير قرية لينينسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"، ودمرت عدداً من التشكيلات المسلحة.

وأضافت أن قوات مجموعة المركز استهدفت "تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية من الألوية الميكانيكية 31 و32 و47 ولواء الدبابات الأول ولواء المشاة 68" في مناطق بلدات توريتسك وجيلانوي وفوزدفيجينكا وسيرغيفكا وغرودوفكا ونيكولايفكا ونوفغورودسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلنت أنها استطاعت صد 6 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من عدد من الألوية في القوات المسلحة الأوكرانية. كما أضافت أن القوات الأوكرانية خسرت 315 عسكرياً وعدداً من الآليات والمدافع.