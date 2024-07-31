العراق: شهداء وجرحى من الحشد الشعبي في قصف أميركي على جرف الصخر

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في بيان الليلة، وقوع عدد من الشهداء والجرحى في إثر استهداف تمّ عبر طائرات مسيرة، لقوات تابعة لعمليات الجزيرة في الحشد، تعود لقاطع جرف النصر.

وأوضح الحشد الشعبي في بيانه أنّ "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد تمّ بواسطة صواريخ أطلقت من مسيرات".

ووقع الانفجار في الساعة 21:30ـ، واستهدف سيارتين في منطقة السعيدات، وبحسب معلومات الميادين فقد أسفرت الغارة عن ارتقاء 3 شهداء.

ولاحقاً أفاد مدير مكتب الميادين في العراق بأنّ العدوان استهدف كذلك رادارات وتجهيزات إنذار مبكر في جرف النصر.

وأكّدت مصادر في المقاومة بأنّ الجيش الأميركي عبر طائراته المسيرة هو من نفّذ هذه الغارات.

ولاحقاً، أعلن مسؤول عسكري أميركي للميادين أنّ القوات الأميركية في العراق هي التي نفذت غارة جوية دفاعية في منطقة المسيّب في محافظة بابل، زاعماً أنها استهدفت مقاتلين كانوا يحاولون شنّ هجوم بالمسيرات وتشكّل تهديداً للولايات المتحدة وقوات التحالف.

وتعليقاً على العدوان أصدر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بياناً "دان فيه بشدة العدوانَ الأميركي الآثم على قواتنا الأمنية العراقية من أبناء الحشد الشعبي في منطقة جرف النصر".

كما اعتبر أنّ العدوان "تزامنَ مع العدوان الصهيوني يؤكد وحدة المنهج العدواني، وحجم التنسيق الواسع بين أطرافه، وحقيقة الدور الأميركي الذي لم يكتفِ بالدعم الشامل للصهاينة، بل تعداه للمشاركة الفعلية المباشرة في الحرب على غزة وجنوب لبنان وسائر الجبهات الأخرى"، داعياً الحكومة العراقية لاتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة من أجل رحيلٍ فوري للوجود العسكري الأميركي غير الشرعي من العراق، "حمايةً لحياة العراقيين، وصوناً لسيادةِ البلد واستقلاليته".