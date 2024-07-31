غرق يخت خلال نزهة في النيل

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغاً من مستشفى القصر العيني حول وصول مصابين ومتوفين نتيجة غرق اليخت في الفرعة الكبرى لنهر النيل، بين النافورة وفندق سوفتيل.

وفقاً للتفاصيل، كانت عائلة مصرية تستضيف أقارب سعوديين، وخرجوا للتنزه على اليخت. لكن اليخت، الذي كان في حالة يرثى لها، انقلب وسقط في المياه.

أسفر الحادث عن إصابة 4 سعوديين و5 مصريين بحالة اختناق، وقد تحسنت حالاتهم الصحية. كما تم تسجيل وفاة اثنين من المصريين، بينما لا يزال البحث جارياً عن 3 مفقودين في المياه.

التحقيقات الأولية كشفت أن اليخت كان منتهي الترخيص وصغير الحجم، حيث لا يتحمل سوى 4 أشخاص فقط، ولم يكن سائقه يحمل أي تراخيص للعمل في هذه المنطقة.

كما أوضحت التحقيقات أن اختلال توازن اليخت أدى إلى غمر مقدمته بالمياه، مما تسبب في غرقه.

روسيا اليوم