توقيف مسؤولين في مؤسسة “عمران” بتهم فساد

وصلت معلومات حصرية إلى “صاحبة الجلالة” تفيد بتوقيف كل من مدير فرع دمشق ومدير فرع ريف دمشق في مؤسسة “عمران” على خلفية تحقيقات تتعلق بتجاوزات مالية واتهامات بالفساد ويجري حالياً التحقق من تلك الاتهامات.

وأكد مصدر مطلع أن المديرين في الوقت الحالي قيد التحقيق، وأن الجهات المختصة تعمل على تحديد حجم المبالغ المسروقة، والتي يُقدّر أنها تصل إلى مليارات.

وأضاف المصدر أن هناك احتمالاً لوجود مسؤول “حالي” قد يكون له دور في هذه القضية.

وتم التواصل مع وزير الصناعة عبد القادر جوخدار للاستفسار عن التفاصيل، حيث اكتفى الوزير بالتأكيد على أن القضية تسير في مسار قانوني خاص، ثم اعتذر وقطع الاتصال قبل تقديم أي معلومات إضافية.

وأشار مسؤول آخر إلى أن القضية تتعلق بعقود بين مؤسسة عمران والجهات الحكومية، والتي كشفت عن تجاوزات كبيرة، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الأموال المتورطة.

يُذكر أن قانوناً صدر مؤخراً لدمج مؤسسة “عمران” مع مؤسسة الأسمنت، بعد أن كانت “عمران” تابعة لوزارة التموين.

صاحبة الجلالة