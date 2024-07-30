أردوغان يهدد إسرائيل

اندلعت حرب كلامية جديدة بين أنقرة وتل أبيب، حيث هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بالتدخل العسكري لوقف الحرب في غزة، مشيراً إلى تدخلات تركيا السابقة في ليبيا وقره باغ.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمقارنة أردوغان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بينما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى ضرورة إيقاف دعم الرئيس التركي لحماس.

يسلط هذا التصعيد الضوء على القدرات العسكرية لتركيا، التي يُعتبر جيشها من أقوى 8 جيوش في العالم، وفقاً لإحصائيات موقع “غلوبال فاير باور” الأمريكي، متقدماً على الجيش الإسرائيلي بتسع مراتب.

في منطقة الشرق الأوسط، يحتل الجيش التركي المرتبة الأولى، بينما يأتي الجيش الإسرائيلي في المرتبة الرابعة بعد إيران ومصر.

قوة الجيش التركي

يبلغ عدد سكان تركيا نحو 84 مليون نسمة، منها 43 مليون قوة بشرية متاحة للعمل، و36 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، مع 1.4 مليون فرد يجندون سنوياً.

يمتلك الجيش التركي قوة بشرية تتكون من 883 ألف جندي، منهم 355 ألفاً في الخدمة الفعلية، و378 ألفاً في الاحتياط، و150 ألفاً في القوات شبه العسكرية.

تقدر ميزانية الدفاع التركية بـ40 مليار دولار، وتتميز تركيا بصناعات دفاعية وطنية متقدمة، مثل الطائرات المسيرة “بيرقدار” التي أثبتت نجاحها في العديد من الصراعات، وتطوير أنظمة دفاع جوي وصواريخ وطائرات مروحية ومقاتلات، إضافة إلى إعلانها عن نجاح تطوير نسخة محلية من طائرة الجيل الخامس “إف – 35″.

1069 طائرة حربية

2231 دبابة

أكثر من 55 ألف مركبة عسكرية

نحو 3 آلاف مدفع مقطور وذاتي الحركة

نحو 300 راجمة صواريخ

186 وحدة بحرية

قوة الجيش الإسرائيلي

يقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة، مع حوالي 3 ملايين يصلحون للخدمة العسكرية، ويبلغ عدد المجندين سنوياً 126.6 ألفاً.

تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ24.4 مليار دولار، ويصل عدد أفراد الجيش إلى 670 ألف، منهم 170 ألفاً في الخدمة الفعلية، و465 ألفاً في الاحتياط، و35 ألفاً في القوات شبه العسكرية.

يضم الجيش الإسرائيلي 612 طائرة حربية، و1370 دبابة، و43,407 مدرعات، و650 مدفع ذاتي الحركة، و300 مدفع مقطور، و150 راجمة صواريخ.

توترات وتصريحات

في وقت سابق من الشهر، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس التركي بتقديم الدعم المالي والعسكري لحركة حماس، واصفاً إياها بـ”الإرهابية”، بينما ردت وزارة الخارجية التركية بأن الدعاية الإسرائيلية والحرب النفسية ضد تركيا وأردوغان لن تؤثر، ووصفت تصريحات كاتس بـ”الدعاية القذرة”.

وأضافت الوزارة التركية أن أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذين تسببوا في مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة، ويحاولون إشعال حرب إقليمية للبقاء في السلطة، سيحاسبون أمام المحاكم الدولية على جرائمهم.

سبوتنيك عربي