قيمة صادرات القطاع الصناعي بلغت أكثر من 354 مليون يورو

أعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، شادي جوهرة، أن حجم الصادرات السورية تجاوز 500 مليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وأوضح جوهرة أن قيمة الصادرات السورية في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنحو 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأضاف جوهرة أن قيمة صادرات القطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يفوق 354 مليون يورو من دون صادرات الصناعات الاستخراجية فوسفات وغيرها (التي بلغت نحو 73 مليون يورو)، زاعما أن الصادرات السورية في النصف الأول من العام وصلت إلى نحو 90 دولة عربية وأجنبية.

وتابع المسؤول أن الصادرات الأكبر ضمن القطاعات الصناعية كانت قطاع الصناعات الكيميائية وشكلت نحو 47 بالمئة من صادرات القطاع، يليه صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 17 بالمئة، ثم صادرات قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 15 بالمئة.

ولفت جوهرة إلى أن الصادرات عام 2023 بلغت ما يفوق 954 مليون يورو بارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث القيمة أم الكمية.

من جانبه، قال مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة مطيع الريم، إن معظم الصادرات في القطاع الصناعي تعود لشركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنّ صادرات القطاع العام محدودة ويمكن حصرها ببعض أنواع التبغ وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى تصدير بعض منتجات الشركة العامة لتصنيع العنب في حمص والسويداء.