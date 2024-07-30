اتحاد الشحن السوري: تلف بضائع 150 شاحنة سورية بسبب التشديد والانتظار على الحدود الأردنية

أعلن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، محمد صالح كيشور، أن 150 شاحنة تلفت حمولتها نتيجة الانتظار الطويل على حدود الأردن، حيث تشدد السلطات الأردنية عمليات التدقيق على البضائع الداخلة إلى المملكة.

وأوضح كيشور أن هذا التضييق على الشاحنات السورية مستمر منذ حوالي شهر ونصف، مما يعرض الشركات لخسائر كبيرة ويعرقل حركة التجارة.

ولفت إلى تضرر ما بين 10 شاحنات و15 شاحنة بسبب العراقيل من الجانب الأردني، مضيفا أن أعداد الشاحنات التي تُتلف بضائعها بسبب الانتظار تجاوز عددها 150 شاحنة.

واعتبر أن التضييق الذي تفرضه السلطات الأردنية على الشاحنات لمكافحة المخدرات "غير مقبول"، وأردف: "من غير المقبول من الجانب الأردني التصرف على هذا النحو مع الجانب السوري لحجج واهية، وتحديدا ادعاءاتهم لمنع دخول المواد المخدرة إلى الأردن".

وتابع أن الجمارك الأردنية يحق لها اتخاذ إجراءاتها النظامية للتدقيق في الأوراق، ولكن مع ذلك لا يتم تأخير شاحناتهم لعشرة أيام كما يفعلون مع السوريين، فالإجراءات الجمركية ربما تضطر إلى تأخير شاحنات الجانب الأردني من يوم إلى يومين كحدٍ أقصى.

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