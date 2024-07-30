أهالي قرية جب حسن في اللاذقية يشتكون: ثلاثة أسابيع بلا مياه شرب!

اشتكى أهالي منطقة جب حسن في مدينة اللاذقية من نقص حاد في مياه الشرب منذ ثلاثة أسابيع دون أي تدخل من الجهات المعنية في المحافظة. وأفاد أحد سكان المنطقة بأن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ ثلاثة أسابيع، حيث تكون إما ضعيفة للغاية أو لا تصل نهائياً، رغم أن برنامج الضخ المحدد يفترض وصول المياه مرة كل يومين.

وأضاف المشتكي لتلفزيون الخبر : «لا قدرة مالية لنا على ملء الخزانات من الصهاريج جراء ارتفاع الأسعار الموضوعة من قبل أصحابها، إذ وصلت التكلفة إلى 60 ألف ليرة للخزان الواحد مع الاستهلاك الكبير بمعدل خزان كل ثلاثة أيام”.

من جهته، قال مدير المؤسسة العامة لـ مياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية، المهندس “ناجي علي”:«المنطقة تروى بالضخ من محطة بسنادا وكانت الامور جيدة جداً حتى يوم الأربعاء الماضي».

واضاف “علي” أنه: “بدءاً من يوم الأربعاء وحتى اليوم حصلت مشاكل في خط الجر الرابع المغذي للمدينة الذي يغذي بدوره خزان المنتزه الواصل إلى محطة بسنادا إلى منطقة جب حسن، وفعلاً حصل ضعف في الضخ خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأكد “علي” أنه: “سيعود الضخ الى سابق عهده في المنطقة مساء السبت، وذلك بعد إجراء عمليات الصيانة اللازمة على الخط، وبشكل عام يمكن القول أن الوضع المائي جيد في المدينة”.

وتعاني محافظة اللاذقية في الفترة الأخيرة من قلة مياه الشرب وكثرة الشكاوى من مختلف المناطق حول طول فترة الضخ، بالإضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعلن عنها المؤسسة العامة لمياه الشرب كل حين وآخر وتأثر العديد من المناطق بذلك.

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