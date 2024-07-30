فقدان الاتصال بـ طبيب سوري في ألمانيا منذ 11 يوماً

فُقد الاتصال بالطبيب السوري كريكور هاكوب أشناقليان، البالغ من العمر 26 عاماً، والمقيم في ألمانيا، منذ يوم الجمعة 19 يوليو الجاري، دون ورود أي معلومات عن حادثة اختفائه.

وأوضحت والدته يوم الإثنين 29 يوليو، أن ابنها سافر إلى ألمانيا قبل 8 أشهر لإكمال تخصصه، وكان يقيم في سكن مشترك قبل أن ينتقل للعيش وحده مؤخراً في مدينة لوبيك.

وأضافت رانيا أنه: “انقطع الاتصال مع كريكور منذ 11 يوم، إذ كان يتواصل معنا كما العادة خلال فترة الصباح بشكل مستمر، وكانت آخر محادثة مع شقيقته، وعندها لم يجب على ما أرسلته له”.

وأكملت رانيا: “طلبت من أصدقائه التواصل معه الذين أكدوا أن هاتفه مغلق، وطلبنا منهم إجراء ضبط حول اختفائه، مضيفةً أنه: “لا يوجد أي تواصل مباشر مع الشرطة الألمانية، لذلك توجهت إلى المناشدة والنشر عبر السوشل ميديا، وهناك جهات تبحث عنه من الأصدقاء والأقرباء والكنيسة، كما أخبروني أنّ الشرطة ستتواصل معي برفقة مترجم”.

وأشارت رانيا إلى أنّه: “عند الذهاب إلى مكان سكنه كانت جميع ملابسه وأغراضه موجودة، وتبيّن أنه لم يأخذ معه سوى هاتفه الشخصي وشاحنه إضافة إلى مفاتيحه الشخصية، وذلك بحسب كلام الأشخاص الذي جرى التواصل معهم”.

وتابعت رانيا حديثها أنّ: “كريكور طالب متفوق واجتماعي، وليس لديه أي مشاكل كما أنه محبوب جداً، وكان لديه طموح بالانتهاء من تخصصه في ألمانيا والعودة إلى سوريا”.

يذكر أنّه السوريين يتصدرون قائمة الأطباء الأجانب في ألمانيا، إذ بلغ عددهم 6 آلاف و120 طبيباً، وفق آخر إحصائية للجمعية الطبية الألمانية.

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