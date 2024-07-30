أبناء الجولان السوري يتصدون لرئيس وزراء الاحتلال

تصدى أبناء الجولان السوري المحتل لرئيس وزراء الكيان “الإسرائيلي”، “بنيامين نتنياهو”، الاثنين، ونعتوه بالفاشي والمجرم، كما حاولوا منعه من دخول مجدل شمس، وفق ماذكرته وكالة “سانا”.

ورددّ أهالي الجولان المحتل هتافات تطالب “نتنياهو” بالخروج من مجدل شمس، ورفعوا لافتات تصفه بمجرم الحرب وقاتل الأطفال، منددين بممارسات الاحتلال العدوانية في الجولان المحتل وبالحرب على قطاع غزة.

وبعد محاولة منع “نتنياهو” من دخول الملعب البلدي في مجدل شمس، اضطر للدخول برفقة حراسه من باب خلفي لفترة لا تتجاوز ربع ساعة.

وكان شيع أبناء الجولان السوري المحتل ووفود من الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد، الشهداء الأطفال الـ 12 الذين ارتقوا جراء انفجار صاروخ اعتراضي “إسرائيلي” سقط في الملعب البلدي بمجدل شمس، السبت الفائت.

وتظاهر المئات من أهالي الجولان السوري المحتل على خلفية الحادثة، وطردوا عدداً من الوزراء في حكومة الاحتلال عند وصولهم إلى مكان وقوع المجزرة، وصرخوا في وجوههم: “أنتم قتلة.. ارحلوا من هنا.. أوقفوا الحرب”.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ لها، الأحد، استمرار قيام كيان الاحتلال “الإسرائيلي” بارتكاب المجازر يومياً، واستنكرت محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، باقترافه جريمة بشعة في مدينة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، ثم قيامه بتحميل وزر جريمته للمقاومة الوطنية اللبنانية.

يذكر أنّ المقاومة اللبنانية نفت بشكل قاطع الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو “الإسرائيلي” ومنصات إعلامية مختلفة، عن استهداف المقاومة بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

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