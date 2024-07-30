وفاة الخبير العسكري اللبناني أمين حطيط 

توفّي، الإثنين، الخبير العسكريّ اللبناني العميد المتقاعد “أمين حطيط”، إثر إصابته بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية، حيث فارق الحياة، وفق ماذكرته وسائل إعلام لبنانية.

ينحدر “حطيط” من بلدة الدوير الجنوبية، الذي شيّع اليوم الثلاثاء، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق وشهادتي ماجستير، واحدة في القانون الخاص وأخرى في القانون العام، بعد ذلك نال شهادة الدكتوراه في الحقوق، وحصل على كل شهاداته من الجامعة اللبنانية.

وعمل “حطيط” أستاذاً جامعياً وباحثاً، بعد تقاعده من الخدمة في الجيش اللبنانيّ، حيث نال عدة شهادات في التقنية العسكرية وتوَّجها بحصوله على دبلوم في الدراسات العليا العسكرية.

وشغل الراحل منصب قائد في الأكاديمية العسكرية، حيث قاد ترسيم الحدود اللبنانية والتحقق من الانسحاب “الإسرائيلي” من جنوب لبنان في عام 2000.

وحضر “حطيط” عدّة دورات عسكرية في لبنان، والأردن، وبلجيكا، وفرنسا، والصين، ومنح دبلوم في الدراسات العسكرية العليا بعد الإنتهاء من برنامج معترف به في القيادة.

وكتب الخبير العسكري الراحل أكثر من مئة ورقة بحثية ومقال صحفي، وله أكثر من 600 مقال في الجرائد والمجلات اللبنانية والعربية والعالمية بتنوع مواضيعها، بين الدراسات العسكرية والقانون والسياسة والخطط الاستراتيجية والدراسات الاسلامية.

وعلق “حطيط”، قبل يومين من رحيله عبر حسابه على منصة “إكس” على التهديدات “الإسرائيلية” بعمل عسكري ضد لبنان: “إذا لم يحصل نتنياهو على وعد و التزام بمشاركة أمريكا عملانياً ولوجستياً في الحرب على لبنان تبقى الحرب مستبعدة وحتى اللحظة لا يبدو أن هذا حصل”.

يذكر أنّ “حطيط” كان من المحللين لأحداث الأزمة في سوريا، حيث قال إن: “العالم كله يجب أن يقتنع بأن الأزمة السورية بدأت تكتب نهاياتها والجبهات بدأت تُطفأ وتتحول إلى جبهات محاصرة”.