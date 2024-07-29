مباحثات سورية عراقية لتسوية أوضاع الجالية السورية في العراق

بحث سفير سوريا في بغداد “صطام جدعان الدندح” مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي “أحمد الأسدي” سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسوية أوضاع الجالية السورية في العراق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وقال “الدندح”، إنه “جرى بحث آفاق التعاون بما يخص شؤون الجالية السورية وحل مشكلات المخالفين لشروط الإقامة العراقية بإجراءات ميسرة وتخفيض الرسوم والغرامات على المخالفين بعد صدور قرار التسوية”.

وتابع السفير السوري، أنه “إضافةً إلى معالجة دخول العمالة السورية عن طريق أربيل ومنحهم تسوية عبر مهلة قانونية لنهاية هذا العام لتسوية أوضاعهم القانونية وحصولهم على الإقامة النظامية ومنحهم سمات الدخول على مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأضاف “الدندح”، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية العراقيتين من أجل تسوية أوضاع المخالفين لشروط الإقامة ومنحهم الإقامة النظامية”.

وأكّد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أن “العراق يقف مع سوريا حكومة وشعباً، وأن بلاده ترحب بإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن منح الإقامات النظامية للجالية السورية”، منوهاً إلى “أهمية تنظيم العمالة الوافدة وتسوية أوضاعها قانونياً”.

يُذكر أن الجالية السورية في العراق تتميّز بخبرة كبيرة في مجالات الطب والبناء وإدارة المنشآت السياحية والخدمية.

وأعلنت السفارة السورية في العراق مؤخراً عن آلية جديدة لتقديم طلبات التجنيد (بدل نقدي – بدل فوات خدمة علم – بدل احتياط – استبعاد من احتياط – تأجيل بالإقامة) من خلال المنصة الإلكترونية، وعند صدور الموافقة يمكن للمكلف دفع قيمة البدل إما إلكترونياً عبر المنصة، أو عبر السفارة في بغداد، أو في الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين.