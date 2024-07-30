مزاجية مدير المياه تحرم قرى في اللاذقية من مياه الشرب

اشتكى عدد من أهالي قرى الكركيت، الرفيعة، رويسة القسيس، الجبصينية، والقرّامة التابعة لناحية البهلولية في اللاذقية من انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة عن منازلهم.

وأفاد الأهالي بأن المسؤول عن ضخ المياه يتعمد عدم ضخها نهائياً إلى المنازل حسب مزاجه أو ضخها بشكل ضعيف جداً، متجاهلاً الاتصالات المتكررة وشكاوى السكان، ويتذرع بعدم معرفة سبب المشكلة عندما يجيب، إضافة إلى تلفظه بعبارات مسيئة بحقهم حول قولهم.

وقال أحد السكان إن: “المشكلة قديمة ولم يجد لها المعنيون حلاً، ما تسبب بزيادة المعاناة منذ بدء فصل الصيف وزيادة استهلاك المياه قياساً بالشتاء”.

وتابع مشتكي آخر: “نعاني من نقص كبير بمياه الشرب ولا نستطيع الاستحمام جراء تلك المشكلة، ما يرغمنا على ملء الخزانات من مياه الآبار رغم مرارة طعمها لكن القدرة المالية ضعيفة للشراء من الصهاريج”.

مؤسسة المياه يرد: هذه القرى تعاني

من جهته، قال مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية، المهندس ناجي علي، إن: “تلك القرى تعاني فعلاً من ضعف في ضخ مياه الشرب بسبب أن محطة الضخ تحتوي على 7 مضخات يستلزم عمل 5 منها كي تضخ المياه بالشكل الأمثل”.

وأشار المهندس “علي” إلى أنه: “للأسف تعمل 3 مضخات فقط من تلك المجموعة، وهناك مشروع لإعادة تأهيل المضخات الباقية لتحسين الواقع، علماً أن الوضع المائي جيد ومستقر رغم ضعف الضخ”.

ولفت “علي” إلى أنه: “فيما يتعلق بقضية الموزعين فهي مشكلة شائعة في مناطق اللاذقية، وترد الكثير من المراجعات بهذا الخصوص، وهو موضوع يتدخل فيه المجتمع المحلي، علماً أنه لم يتم مراجعتنا من أي وفد من مخاتير المنطقة والوجهاء أو وفعاليات المجتمع المحلي، ولذلك نطلب منهم التوجه إلى المؤسسة كي نوكل إليهم مهمة تعيين أي شخص كفؤ لاستلام مهمة التوزيع من اختيارهم”.

وأضاف”علي” أنه: “يجب أولاً التأكد من الشكوى ووجود المشكلة قبل اتخاذ أي إجراء ونحن مستعدون لتعيين أي شخص بالتنسيق مع البلدية المعنية، لأن من مصلحتنا تحقيق عدالة التوزيع لجميع المواطنين، مع الإشارة إلى أن هذه الحل اتبع سابقاً في الكثير من المناطق وأثبت فعاليته ونتائجه الإيجابية”.

وتعاني محافظة اللاذقية في الفترة الأخيرة من قلة مياه الشرب وكثرة الشكاوى من مختلف المناطق حول طول فترة الضخ، إضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعلن عنها المؤسسة العامة لمياه الشرب كل حين وآخر وتأثر العديد من المناطق بذلك.

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