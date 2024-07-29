سرقت ٢ كغ ذهبا من منزل مخدوميها

تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى قسم شرطة المزة الشرقي بشأن تعرض منزله في منطقة المزة (أتستراد) للسرقة، حيث سرقت حقيبة تحتوي على مصاغ ذهبي يزن اثنين كيلوغرام وتقدر قيمته بحوالي ملياري ليرة سورية، بالإضافة إلى مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.

وبعد البحث والتحري، اشتبهت الشرطة بالخادمة التي كانت تعمل لدى الأسرة. ونتيجة للمراقبة والمتابعة، تمكنت شرطة المزة الشرقي من استدراج الخادمة إلى منطقة المزة وإلقاء القبض عليها.

وتدعى الخادمة (نزهة . خ)، وقد اعترفت بسرقة المصاغ الذهبي والمبلغ المالي، وأفادت بأنها كانت تخطط لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

وأثناء التحقيق، كشفت أن الأموال المسروقة تم تصريفها لدى شخص يدعى (محمد . د)، الذي تم القبض عليه لاحقاً واعترف بضلوعه في الجريمة.

وبدلالة المتهمة، تمكنت الشرطة من استرداد معظم المسروقات

ولا تزال التحقيقات جارية، وسيتم تقديم المتهمين إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية