قادة فصائل في الشمال يستعدون للهرب إلى القوقاز

أفادت مصادر محلية بوجود حالة من الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرة مسلحي “هيئة تحرير الشام” شمال سورية.

ويعود السبب في ذلك إلى الاضطرابات الداخلية بين قادة الفصائل المسلحة، ما دفعهم إلى تنفيذ اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية ضد العديد من المدنيين.

اعتقالات تعسفية

وذكرت المصادر أن الدوريات الأمنية التابعة لهذه التنظيمات المسلحة اعتقلت نحو 20 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، أربعة منهم بتهمة العمالة والتجسس لصالح “قوات سورية الديمقراطية”، والباقي بتهمة التجسس لصالح ضباط ومخابرات الجيش التركي.

سبب الاضطرابات

ويُعزى هذا التخبط، الذي يستمر منذ عدة أسابيع، إلى خلافات داخلية بين قادة الفصائل المسلحة نتيجة فقدان التنسيق مع قوات الجيش التركي المتواجدة في المنطقة، في ظل الحديث عن تقارب سوري-تركي محتمل في المستقبل القريب.

ارتباك الفصائل المسلحة

أشارت المصادر إلى أن الفصائل المسلحة في الشمال السوري تعيش حالة من الارتباك بسبب عدم وضوح المشهد السياسي الراهن.

وفي الوقت نفسه، يفكر بعض قادة هذه التنظيمات في مغادرة المنطقة والتوجه إلى بلدان القوقاز، وعلى رأسها أذربيجان.



هاشتاغ