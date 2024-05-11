أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم /194/ لعام 2024 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم رقم (194)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24/3/2014.
وعلى المرسوم رقم /99/ تاريخ 11/5/2024.
وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18/7/2024
يرسم ما يلي:
المادة 1- يسمى السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع:
1- دائرة محافظة دمشق الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 رائدة ياسين وقاف 1 سمير عدنان عبد المؤمن الجزائرلي
2 عهد صالح الكنج 2 علاء خالد ظاظا
3 فراس أمين العزب 3 الياس جورج شحود
4 محمد هادي علي مشهدية 4 أنور نصر الزير
5 أحمد فجر العيسى 5 إناس أيمن زرزور
6 محمد ثائر محمد صادق الجوهري 6 خليل مرشد ونوس
7 نبيل سليم داود 7 محمد خالد بسام زبيدي
8 غالب أحمد عنيز 8 رائد سمير العقاد
9 محمد أكرم محمد تيسير العجلاني 9 الياس بشار انطون المنيّر
10 نهى محمد فايز محايري 10 أنس محمد الخطيب
11 محمد صابر حمشو
12 فهد عارف درويش محمود
13 محمد نذير عبد الغني الحفار
14 محمد عمر مؤمن الخيمي
15 محمد مازن بهاء الدين حسن
16 بشار محمود وجيه الخاني
17 هبه عبد الرحمن خضره
18 جميل وليد مراد
19 بلال محمد النعال
2- دائرة محافظة ريف دمشق الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 حكمت موفق العزب 1 علي محمد سعادات
2 عبد الرحمن علي الخطيب 2 حسن عمر الجبه جي
3 نبيل ديب درويش 3 مجاهد فؤاد اسماعيل
4 ريما عبد الله الرفاعي 4 أسامة أحمد مصطفى
5 هيفاء محمد جمعه 5 ريمون صبره هلال
6 يوسف عسكر الحسن 6 أحمد حجازي حجازي
7 فادي محمد يوسف أبو قش 7 فهد عيسى إسحق
8 شحاذه حمود أبو حامد 8 زياد فؤاد خلوف
9 فيصل مرعي الرقاد 9 عبد اللطيف مازن دبورة
10 محمد خير جاسم النادر
3- دائرة مدينة حلب الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 سامر عبد الكريم حلاق 1 عبد المنعم خليل الصوا
2 عبد الحميد احمد صيرفـي 2 سلوم محمد السلوم
3 جمال صالح نسله 3 عبدو جان موصللي
4 غسان حسين ساكت 4 زياد نوري طباخ
5 مارييت ابراهيم خوري عبدالله 5 فيصل عبد القادر عزوز
6 حسن أحمد كعكه 6 فاطمة مصطفى خلك
7 شادي فؤاد دبسي 7 أحمد رمضان هدله
8 آل حسن محمد شعبان بري
9 حسين أحمد خربوطلي
10 زياد محمد الحريري
11 محمد عامر فارس حموي
12 ماريا واروزان مانوك
13 ماهر عبد الحفيظ حجار
4- دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 محمد اسعد الاسعد 1 آلان محمد علي بكر
2 قصي منصور الثلجة 2 عبد العزيز جمعة العساف
3 قيس محمد المحمد 3 عبد الرزاق صالح بركات
4 صبا كاسر شلو 4 عيد احمد الصويص
5 شيخ ابراهيم عبد المولى البكوري 5 طه علي الحاج علي
6 نوال فلاح العريف 6 ياسر علي كعده
7 احمد اسود الزيدان 7 محمد اسماعيل الحسن الربيع
8 مصطفى مصطفى المرعي 8 جبران اسعد الجمعة
9 حسين علي الحمادين 9 عبد الحكيم محمد ناجي الورده
10 صلاح ياسين العلي 10 محمد سلوم عبد الله
11 حسين احمد حسون 11 مجيب الرحمن موسى الدندن
12 قاسم محمد حسن 12 رسلان محمد العلي الرسلان
13 عبيد شريف العبيد العيسى 13 عدنان عبد الوهاب الحمد
14 فارس محمد نور جنيدان 14 عبد الاله احمد العبدو
15 محمد صبحي احمد شيخ الضيعة 15 محمد نزار عبد الفتاح درويش ميدو
16 عمر حسين الحسن
17 محمد خير دياب الماشي
5- دائرة محافظة حمص الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 معلا علي الخضر 1 محمد خالد عبد الوهاب معيني
2 شحادة محمد مطر 2 يوسف حسن السلامة
3 عبد الحميد محمد النقري 3 صايل أسعد داوود
4 حازم طلال الناصر 4 عارف خالد الشيخ
5 معيوف غثوان الذياب 5 منذر سليمان ابراهيم
6 علي عبد الكريم العساف 6 عهد ضاهر السكري
7 نزار عمر الفرا 7 آسيه عبد الرزاق ايوب
8 احمد كاسر العلي 8 جمال علي سليمان
9 رئيف عبد الله علي 9 جاك جرجس الشامي
10 ناصر يوسف الناصر 10 فراس شريف السلوم
11 عفيف جون دلو 11 وائل احمد ملحم
12 هاني ابراهيم عودة
6- دائرة محافظة حماه الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 اخلاص محمد رضوان فران 1 أيمن محمد ملندي
2 ماهر محفوض قاورما 2 غزوان محسن السلموني
3 همام صادق دبيات 3 عيسى رحيل وسوف
4 مصطفى ابراهيم خليل 4 عصام نبهان سباهي
5 يحيى منذر الاصفر 5 علي محمود بركات
6 علي داسم عبود 6 حسن عبد الكريم القاسم
7 فادي محمد العباس 7 عبد العزيز غسان عثمان
8 محمد معاويه شرابي 8 يوسف حسن الاصفر
9 مصطفى سكري المصطفى 9 مهدي حسين العلي
10 سعيد أسعد العوض
11 علي احمد العموري
12 عبد الكريم معاط الاسماعيل
13 عروبه نايف محفوض
7- دائرة محافظة اللاذقية الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 عمار بديع الأسد 1 جهاد ابراهيم بركات
2 اسكندر لوقا حداد 2 رزان حميد مرتضى
3 رفيق عزيز العلوني 3 أيهم نجدت جريكوس
4 ايمن احمد احمد 4 أحمد ابراهيم حميدوش
5 ايفا علي حور 5 عامر محمد كمال غريب
6 يوسف فواز شاهين 6 بشير محمد غلاونجي
7 هيثم محمود عمران 7 زين العابدين رياض عباس
8 صبحي أحمد عباس 8 نبيل وليد الياس
9 راسم أحمد مصري
8- دائرة محافظة إدلب الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 أحمد محمد المبارك 1 احمد محمد نفاخ
2 أحمد محمد الفرج 2 محمد عمر الكشتو
3 أسعد شعبان جوهر 3 عبد السلام ابراهيم الأحمد
4 ميادة جبرائيل جبور 4 جمال سليمان مصطو
5 عبد الفتاح محمد ديب النجار 5 ابراهيم عاطف محمد طلال حوري
6 فاضل أمين زنكلو 6 محمد حسين راغب الحسين
7 فوزية محمد مناع
8 خالد حسن الضاهر
9 بيان مزيد شيخ
10 اياد علي يوسف
11 حسن مرهج الحساني
12 احمد جميل عقرين
9- دائرة محافظة طرطوس الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 سهام ابراهيم العثمان 1 قتيبه حرب بدر
2 باسل سلمان عيسى 2 فادي أحمد عباس
3 مضر اسماعيل العجي 3 احمد عبد القادر فحل
4 يونس ابراهيم حمدوش 4 طوني عزيز حنا
5 احمد علي علي 5 بيان علي عثمان
6 علاء جميل محمد 6 محمود سليم عفيف
7 سنان نهاد درغام
10- دائرة محافظة الرقة الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 أحمد عبد الكريم الملقب عنيزان أحمد 1 نضال محمود العلو
2 رشا مصطفى الجريجب 2 محمد سعيد الفدعوس
3 غزوان مصطفى العلي 3 رائد ابراهيم الهنيدي
4 جمال حسين الحسين 4 احمد عيدان الخلف
11- دائرة محافظة دير الزور الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 أحمد اطليوش الشتات 1 مرام محمد خير العسكر
2 سومر فيصل ظاهر 2 بشار صبيح المطلق
3 فراس ذياب الجهام 3 خالد جمال الكمش
4 ميسرة تركي الاحمد 4 بشير ياسين الجراد
5 أحمد سلامة الناصر 5 ابراهيم حسين الشاهر
6 علي عادل حاج خليفة 6 مدلول عمر العزيز
7 ياسر علي السلامه
8 خليفة محمد حمد
12- دائرة محافظة الحسكة الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 عبد الله مندوب السلمو 1 حموده يوسف صباغ
2 خالد حمود الحسين الحمادة 2 محمد أمين فيصل مسلط
3 علي عودة الـجـضعان 3 رحاب عمر المصطفى
4 عبود عيسى الشواخ 4 خالد سطم العطية
5 حسن حمزة سلومي 5 نور يعقوب دره
6 بشار حسين سليمان 6 حسن محمد المسلط
7 علاء الدين حمد الحمد
8 سطام محمود الجربوع
13- دائرة محافظة درعا الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 شكري ناجي الجندي 1 محرز جاد الله النصر الله
2 مناف اسماعيل فلاح 2 ياسين غصاب الزامل
3 أحمد محمد زهير الجاموس 3 فايزة حسن العذبة
4 أحمد نايف السويدان 4 عبد الناصر أحمد الحريري
5 فاروق قاسم الحمادي 5 يحيى عايد الـمفعلاني
14- دائرة محافظة السويداء الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 خالد فايز كرباج 1 حكمت علي أبو غازي
2 نضال صالح العلي 2 معين معذى نصر
3 وسيم ممدوح عز الدين
4 نشأت ابراهيم الأطرش
15- دائرة محافظة القنيطرة الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) قطاع باقي فئات الشعب (ب)
1 جميل أحمد الغوطاني 1 شادي غسان صالح
2 عوض عيسى العلي 2 وليد أحمد الدرويش
3 رأفت محمد بكار
المادة 2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23 / 1 / 1446 هجري الموافق لـ 29 / 7 / 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
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