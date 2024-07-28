الرئيس الأسد يهنئ الرئيس مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية 

بارك السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس نيكولاس مادورو بمناسبة فوزه الكبير بالانتخابات الرئاسية، وهنأ شعب فنزويلا الصديق بنجاح الاستحقاق الانتخابي المهم الذي عبّر فيه عن تمسكه بسيادة بلاده ودستورها، وعن إرادته الحرة والمستقلة بعيداً عن أي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية.

وأكد الرئيس الأسد في برقيته للرئيس مادورو أن التغييرات والتطورات التي يشهدها العالم تتطلب منا كدول مستقلة القرار والإرادة أن نسعى لأقصى درجات التعاون والدعم المتبادل، ونسج الشراكات مع كل الدول التي تشاركنا المبادئ والقيم وتنشد الخير والسلام في هذا العالم.

وشدد الرئيس الأسد على حرص سورية الدائم على أن تأخذ علاقات الصداقة التاريخية بين سورية وفنزويلا منحى تصاعدياً على الأصعدة كافة، وتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع أفقه بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.