فنزويلا تنتخب رئيسها.. ومادورو: نخوض اليوم معركة عظيمة من أجل المستقبل

بدأ الناخبون الفنزويليون، منذ صباح اليوم الأحد، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات توصف بالأهم خلال ربع قرن، وسط اهتمام عالمي واسع.

ويخوض السباق 10 مرشحين، لكن المنافسة تنحصر بين الرئيس الحالي نيكولاس مادورو (61 عاماً)، المرشح لولاية ثالثة من 6 سنوات، ومرشح المعارضة الدبلوماسي السابق إدموندو غونزاليس أوروتيا (74 عاماً)، الذي تدعمه زعيمة أقصى اليمين ماريا كورينا ماتشادو.

وكان مادورو، الذي أدلى بصوته في المدرسة البيئية سيمون رودريغيز، قد بدأ اليوم الانتخابي، بزيارة ضريح الزعيم هوغو تشافيز.

ومن هناك، أكد أن الفنزويليين سيخوضون اليوم معركة وصفها بالعظيمة "من أجل السلام والحياة والمستقبل"، معتبراً أنّ الانتصار في هذه المعركة "سيكون لمن يحب فنزويلا وللقائد تشافيز".

ويحق لأكثر من 21 مليون فنزويلي ممن هم فوق سن 18 عاماً التصويت، فيما ستبقى أقلام الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساءً، وقابلة للتمديد إلى حين تصويت آخر ناخب ينتظر دوره للادلاء بصوته.

أمّا في خارج فنزويلا فسيتمكن أكثر من 200 ألف فنزويلي من التصويت، في سفارات دولتهم وقنصلياتها.

ويُشترط للتصويت أن يكون المقترع فنزويلياً بلغ السن القانونية، وأن يكون مسجلاً في السجل الانتخابي وأن يقدّم في مركز التصويت بطاقة الهوية.

ووفقاً للقانون الأساسي للعمليات الانتخابية، فإن الناخبين الأميين والمكفوفين والمعوقين والمسنين، يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت بصحبة شخص من اختيارهم.