زيارة كويتية تمهيدية لدمشق لإعادة العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى

28-07-2024

زيارة كويتية تمهيدية لدمشق لإعادة العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى

أفادت مصادر مطلعة بأن وفدًا كويتيًا زار دمشق مؤخرًا، بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى في أقرب وقت ممكن.

وذكرت المصادر أن الوفد الكويتي، الذي ضم شخصيات سياسية ودبلوماسية، جاء إلى العاصمة السورية لبحث إعادة افتتاح السفارة الكويتية، وتفقدوا مبنى السفارة خلال زيارتهم.

وأوضحت المصادر أن أعضاء الوفد الكويتي قاموا بتفقد مباني السفارة الكويتية التي أُغلقت منذ عام 2011، والتقوا بمسؤولين سوريين بحضور السفير السوري لدى الكويت، تميم مدني، الذي كان قد رتب لهذا اللقاء منذ شهر.

وأضافت المصادر المطلعة أن الزيارة كان من المقرر أن تتم في الأول من يوليو الجاري، لكنها تأجلت لأسباب فنية. وأشارت إلى أن الوفد الكويتي يقيم في فندق “فورسيزن” بوسط العاصمة دمشق.

وكالات

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