تسجيل طلبات جديدة للمتضررين من الزلزال في اللاذقية

أعلنت محافظة اللاذقية عن فتح باب تسجيل طلبات جديدة للمواطنين القاطنين بالمنطقة السياحية الجنوبية بمدينة اللاذقية، الذين تضررت منازلهم جراء الزلزال، الذي وقع في شباط العام الماضي وذلك خلال مدة ثلاثة أيام، تبدأ من الـ30 من تموز الجاري وحتى الـ1 من آب القادم.

وأوضحت دينا دندش مدير مكتب الإغاثة في الأمانة العامة لمحافظة اللاذقية أن أعمال الترميم للمنازل المتضررة في هذه المنطقة ستتم بالتعاون مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبينة أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تتضمن إثبات ملكية وصورة عن الهوية الشخصية وبياناً عائلياً واستمارة الترميم، وتقدم الأوراق من قبل صاحب العلاقة حصراً، وذلك في مبنى المحافظة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً خلال الفترة المحددة.

ولفتت دندش إلى أنه لا يسمح بتقديم طلب ترميم لمنزل سبق ترميمه من أي جهة كانت، حيث يمكن للعائلة الاستفادة من ترميم منزل واحد.