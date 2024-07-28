مصرع 11 شخصاً جراء انهيار أرضي وسط الصين

لقي 11 شخصاً مصرعهم، جراء انهيار أرضي ناجم عن تساقط أمطار غزيرة في مقاطعة هونان وسط الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن مركز إدارة الطوارئ في المقاطعة قوله: “إن الانهيار الأرضي، الذي ضرب قرية يويهلين في مدينة هنغيانغ بالمقاطعة في وقت مبكر من صباح اليوم جرف جزءاً من منزل سكني، ما تسبب في دفن 18 شخصاً تحت الأنقاض.

وأضاف: إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 17 شخصاً حتى الآن من تحت الأنقاض، بينهم 11 قتيلاً وستة مصابين، فيما لا يزال شخص مفقوداً.

وأشار المركز إلى أن أكثر من 240 من رجال الإنقاذ أرسلوا إلى موقع الحادث، حيث لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة.