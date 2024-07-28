اندلاع النيران في ثلاثة خزانات وقود بمقاطعة كورسك الروسية جراء هجوم أوكراني

28-07-2024

اندلاع النيران في ثلاثة خزانات وقود بمقاطعة كورسك الروسية جراء هجوم أوكراني

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف عن اندلاع النيران في محطة نفطية في المقاطعة جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة تاس عن سميرنوف قوله اليوم على قناته في تطبيق تلغرام: “إن طائرات أوكرانية بدون طيار قصفت محطة نفطية في مقاطعة كورسك الليلة الماضية، ما أدى إلى اشتعال النيران في ثلاثة خزانات وقود فيما لم يتأذ أي من السكان والعاملين في المنشأة الصناعية”.

وأضاف سميرنوف: “إن فرق الإطفاء المكونة من 82 من رجال الإنقاذ و32 مركبة خاصة تتعامل مع الموقف، وقد تم إخماد النيران في أحد الخزانات في الوقت الحالي”.

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